F1, Verstappen presenta il Gp di Monaco: "Non sarà la nostra pista migliore"

GP MONTECARLO

Il campione del Mondo parla delle potenziali difficoltà della Red Bull sul circuito di Monte Carlo

© Getty Images Il Gp di Monaco potrebbe essere quello meno soddisfacente per la Red Bull nel Mondiale di Formula 1. Questo il pensiero di Max Verstappen in conferenza stampa: "Guardando al tracciato, non sarà il migliore per noi, fatichiamo su avvallamenti e cordoli. Una delle piste sicuramente più difficili per noi. E dopo Imola è chiaro che i nostri avversari si sono avvicinati a noi, dobbiamo essere al 100% anche se non è sempre realistico".

Monte Carlo potrebbe essere un weekend di transizione per la Red Bull che continua a dominare in Formula 1. Questo il pensiero di Max Verstappen, che in conferenza stampa parla del Gp di Monaco come un appuntamento nel quale i campioni in carica potrebbero fare fatica: "Questa è una pista diversa da Imola, penso che, guardando al tracciato, non sarà la nostra pista migliore perché fatichiamo su avvallamenti e cordoli. Finora, in quasi tutte le piste, nelle curve a bassa velocità siamo migliorati. Ma Monaco è complicata e tante cose possono scombinare i piani. È una delle piste più difficili per noi. Nelle ultime annate la Ferrari è stata sempre molto forte qui e la McLaren ha fatto dei passi enormi".

E a rendere tutto più difficile è l'evidente serie di progressi fatti dalle rivali: "Dopo Miami e Imola è stato chiaro che gli avversari si erano avvicinati. I valori si sono avvicinati e noi dobbiamo essere al 100%, anche se non è una possibilità sempre realistica ci proviamo per trovare l’assetto migliore possibile. Cerchiamo di mantenere sempre calma e compostezza. Sappiamo che altri si sono avvicinato, ma penso che con l’esperienza acquisita negli anni non sia facile batterci e questo ci rende pericolosi. Non voglio guardare troppo avanti e le qualifiche sono tutt'altro che scontate".