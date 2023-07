F1, Verstappen: “La pioggia potrebbe creare il caos qui a Spa”  

GP BELGIO

Il numero 1 della Red Bull punta all’ennesimo successo in vista del GP di Belgio: "Importante vincere prima della pausa estiva. Hamilton annuncia: “Portiamo aggiornamenti questo weekend”

F1, giovedì piovoso per i piloti a Spa















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo aver trovato la settima vittoria consecutiva in Ungheria, Max Verstappen non si accontenta e ribadisce la propria fame di vittorie in vista del Gp del Belgio: “Questa è una seconda casa per me, è importante vincere prima della pausa estiva". Lewis Hamilton ha espresso in conferenza stampa le sue aspettative in vista del finale di stagione: “Vogliamo il secondo posto nella classifica costruttori. Vincere una gara? Difficile, però mai dire mai”.

Max Verstappen, dopo aver ottenuto la settima vittoria consecutiva la scorsa settimana, ha parlato ai microfoni delle tv presenti. Il campione del mondo si è in particolare soffermato sulle condizioni meteo che potrebbero colpire il GP del Belgio e la pista di Spa-Francorchamps: “Sappiamo che potrebbe esserci la pioggia, quindi tutto ciò potrebbe rendere il weekend molto interessante, ma allo stesso tempo molto caotico. Questa è una delle mie piste preferite, è la mia “seconda” gara di casa. Non vedo l’ora di vedere tutti i fans. Vincere significherebbe approcciare al meglio alla pausa estiva”.

Sul tema della sicurezza su questa pista, invece Max è categorico: “Bisogna ricordare che qui abbiamo perso due giovani piloti, quindi è una tematica da trattare”. Verstappen, infine, si sofferma sull'episodio curioso avvenuto sul podio del GP d'Ungheria, con la rottura del trofeo: "Non ne ho ancora parlato, ma ne stanno facendo uno nuovo da consegnarci a breve. Non so cosa succederà a quello vecchio, magari lo regalerò a Lando come ricordo (ride, ndr)".

La conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del Belgio vede tra i protagonisti Lewis Hamilton, reduce dalla sua pole position numero 104 in carriera. Il pilota inglese non si accontenta e ribadisce l’ambizione di ritornare al più presto sul gradino più alto del podio anche in gara: “Credo che possiamo essere ottimisti. Il risultato dello scorso sabato ha mostrato che c’è del potenziale e tutti stanno lavorando per aumentare le prestazioni della vettura. Il passo gara è buono, abbiamo capito dove migliorare in partenza. Questa settimana portiamo degli aggiornamenti”.

Gli obiettivi per il resto della stagione sono chiari: “Come pilota sei sempre in guerra con i problemi di bilanciamento, ma stiamo cercando di migliorare per fare passi avanti grandi quanto quelli di McLaren e Red Bull. La stagione è finora stata discreta, stiamo mostrando dei progressi sostanziali. L’obiettivo iniziale era quello di combattere per il campionato, ci aspettavamo una posizione migliore. Siamo partiti indietro, il percorso è sempre stato in salita ma sono fiero del team: siamo secondi nel campionato costruttori, è stato fatto un grande lavoro. Obiettivo della seconda parte di stagione? Il secondo posto nella classifica costruttori. Non sono convinto di poter competere con Max per la vittoria, però mai dire mai”.

Il connazionale Lando Norris è un altro dei protagonisti assoluti del momento, sia per le prestazioni in pista che per l’episodio “sfortunato” sul podio ungherese: “Mi sono sentito in colpa per il trofeo distrutto, ho chiesto scusa e cercherò di stare più attento, ma non modificherò il modo di festeggiare sul podio”. Sulla gara: “Abbiamo ottime aspettative su questo tracciato, è un’opportunità per fare bene. Siamo in lotta con vetture con cui non avremmo mai pensato di competere ad inizio anno".

Fernando Alonso, invece, ha fatto il percorso inverso rispetto alle McLaren: sempre in lotta per il podio ad inizio anno, in difficoltà nelle ultime gare. Nella sua intervista alle tv Nando, reduce dal nono posto in Ungheria, si esprime così: "Non abbiamo avuto un weekend facile a Budapest, il nono posto è stato il meglio che potevamo fare. Ora arriva il Belgio e sarà una gara molto diversa, per l’alta velocità che si raggiunge su questo circuito. Ho sempre amato correre a Spa. È una sfida che non vediamo l’ora di affrontare. Ci sarà la Sprint Race qui,

quindi abbiamo solo una sessione di prove prima delle qualifiche per ottimizzare tutto, che è un’incognita per tutte le scuderie. Non vedo l’ora di tornare nell’abitacolo dell’AMR23 subito dopo Budapest“.

Sulle difficoltà dell'Aston Martin, Alonso si esprime così: "Siamo umili e lavoriamo sodo. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà, ma questo periodo ci renderà ancora più forti. La squadra dimostrerà di poter tirare fuori il meglio. Miglioreremo la vettura nei prossimi mesi e vogliamo ottenere grandi risultati. A Spa andremo in gara senza indicazioni e questo renderà il tutto ancora più interessante“.