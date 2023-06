F1, Verstappen: "Prese le decisioni giuste, in Olanda siamo abituati alla pioggia..."

LE PAROLE

Il pilota Red Bull dopo la pole in Canada: "Abbiamo una buona macchina anche per la gara"

© Getty Images Max Verstappen si gode la terza pole di fila, conquistata al termine di una qualifica bagnata sul circuito di Montreal: "Ieri non era stata una sessione fantastica - le parole del pilota Red Bull -. Abbiamo cambiato un po’ la macchina, ma oggi la pista era bagnata ed è stato tutto diverso. In ogni caso credo che la vettura sia migliorata in generale in termini di guida. Sul bagnato bisogna sempre restare sul pezzo, mantenendo la massima attenzione. La pista era scivolosa in alcuni punti, ma ho preso le decisioni giuste al momento giusto per fare i tempi e siamo molto contenti. Mi piace guidare sul bagnato, vengo dall’Olanda e siamo abituati a guidare sul bagnato... Domani magari sarà asciutto e sarà tutto diverso, però abbiamo una buona macchina per la gara".

HULKENBERG: "QUALIFICHE FOLLI, MI SONO DIVERTITO"

In seconda casella Nico Hulkenberg con la Haas: "Mi sono divertito, sono state qualifiche folli, pazzesche, in condizioni variabili davvero complicate, soprattutto qui con i muri così vicini alle uscite a velocità alte. Prima con le gomme da asciutto, poi da bagnato, poi ancora da asciutto e nuovamente da bagnato. Bisogna sempre adattarsi, ma è stato divertente e con un risultato inatteso, sono felicissimo ed è stato un super lavoro del team. Con questo meteo le decisioni sono dipese tanto dalle comunicazioni: si parla via radio, guardi quello che fanno gli altri, ma poi pensi anche a te stesso. Credo che ce la siamo cavata piuttosto bene. Non abbiamo commesso nessun errore clamoroso e credo che alla fine sono qui per questo. La prima fila è bella, è un risultato piacevole e vedremo quanto riusciremo a difenderla domani, dipenderà anche dalle condizioni. Secondo le previsioni sarà molto difficile, perché la gara sull’asciutto sarà una storia del tutto diversa. Io comunque cercherò di fare il possibile per ottenere un buon risultato".

ALONSO: "VOGLIO METTERE PRESSIONE ALLA RED BULL"

Terzo crono per Fernando Alonso con l'Aston Martin: "È stata una qualifica molto complicata perché bisognava scegliere le gomme giuste nel momento giusto, la terza posizione la accettiamo, è un buon risultato. I fan canadesi sono sempre fantastici, non solo in pista ma anche in città. Adoro Montreal per come sa accogliere il GP. Ieri nelle Libere 1 purtroppo ci hanno aspettato senza che uscissimo in pista, mi auguro che oggi si siano divertiti, e domani sarà così. Speriamo di poter mettere un po’ di pressione alla Red Bull, hanno ottenuto vittorie molto semplici finora e spero che domani debbano spingere di più. Voglio essere due secondi dietro di loro, non venti secondi".