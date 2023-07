F1, Verstappen avverte i rivali: "Non resteremo a guardare"

Aspettando Silverstone

L'olandese della Red Bull promette battaglia anche a Silverstone. Hamilton sul rinnovo con la Mercedes: "Ho ancora totale fiducia nel team"

© Getty Images Motivazioni extra per Max Verstappen, che a Silverstone non ha mai vinto in carriera. Proprio alla vigilia del Gp di Gran Bretagna, l'olandese della Red Bull mette le cose in chiaro: "Abbiamo avuto un ottimo inizio e la macchina continua a migliorare, ma non resteremo fermi a guardare". Lewis Hamilton, invece, parla del rinnovo con la Mercedes: "Ho fiducia totale nel team, chiuderemo la questione prima della fine della stagione".

Dopo l'ennesima vittoria stagionale, Max Verstappen si presenta al Gp di Gran Bretagna con un grande obiettivo: trionfare in un circuito sul quale non è andato oltre il secondo posto nel 2016 e nel 2020. Una motivazione in più per non rilassarsi e dare battaglia alle rivali: "Siamo partiti bene - dice l'olandese della Red Bull - abbiamo avuto un ottimo inizio e capiamo sempre di più la nostra macchina che gara dopo gara continua a migliorare. Ma non resteremo fermi a guardare. Magari è vero che gli altri team parlano di aggiornamenti e pacchetti dopo ogni weekend, ma anche noi abbiamo apportato delle novità. Questo è decisamente un ottimo segnale, abbiamo un buon margine. Naturalmente, in alcuni tracciati c'è più differenza, ma in generale c'è un fortissimo pacchetto base e il nostro obiettivo è tirare fuori il massimo del suo potenziale".

A Silverstone, Lewis Hamilton sa che avrà il favore del pubblico di casa. Un calore che lo emoziona: "Sono felice di tornare qui, è il Gp migliore in assoluto. Nella mia prima apparizione su questa pista ho avuto un incidente, ma ho sempre sognato di poter girare su questo tracciato. E poi la prima pole, la prima vittoria, l'amore del pubblico hanno fatto il resto. I tifosi danno una spinta in più, ti fanno veleggiare con la loro energia e ti danno una forza pazzesca all'uscita di ogni curva".

Si passa poi al rinnovo con Mercedes: "Le prestazioni possono influenzarlo? Lo chiuderemo prima della fine della stagione. Ho fiducia totale nel team. Serve lavorare per arrivare dove vorremmo, ma gli aggiornamenti ci sono e darò tutto. Qui abbiamo portato una nuova ala anteriore. Non è un pacchetto enorme, ma speriamo di andare nella direzione giusta muovendoci a piccoli passi".

C'è fiducia anche in casa Aston Martin e, in particolare, per Fernando Alonso: "Essere qui come membro di questo team è bello. Sarà una gara interessante, anche fuori dal circuito. In ogni weekend le gerarchie possono cambiare, la Ferrari e la McLaren erano veloci in Austria. A Silverstone cercheremo di tornare a questo livello di competitività". Anche lo spagnolo, come il connazionale Sainz, torna sulle sanzioni per track limit in Austria: "Tutto il mondo si è reso conto di quelle penalizzazioni: si parla di più di 100 giri cancellati. Sono provvedimenti facili da prendere, e non è un ragionamento contro un particolare team o pilota. Era normale chiedersi il perché fosse successo tutto questo".