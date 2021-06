F1, Verstappen avverte: "Con Hamilton sarà una lotta serrata"

GP DI STIRIA

Un venerdì più che soddisfacente per Max Verstappen: l'olandese, infatti, fa registrare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del Gp di Stiria, risultato sul quale però influisce l'annullamento del giro di Hamilton, più veloce di 77 millesimi: "In questa sessione Lewis è andato più forte rispetto a me - sottolinea il pilota della Red Bull - ma il tempo è stato cancellato. La situazione è diversa da quella che racconta la classifica: sarà una battaglia serrata e ravvicinata, vedremo cosa succederà domani con il meteo. Possiamo migliorare su alcuni aspetti, ma come primo giorno sono soddisfatto: il feeling è buono e mi sento a mio agio mentre guido e in macchina".

Il giro in 1'05"335, cancellato per il mancato rispetto del track limit in uscita dalla Curva 10, non fa comunque felice Lewis Hamilton, che sottolinea la differenza sul Red Bull Ring con i rivali per il Mondiale: "Non so cosa succederà quando inizieranno a sfruttare anche il motore, non so cosa dire. La pista mi piace, ma sui rettilinei perdiamo qualcosa. Siamo vicini alla Red Bull, il distacco reale non è di quattro decimi. Abbiamo avuto problemi alle gomme, ma non come nella prima sessione, segno che il lavoro paga e che stiamo andando nella giusta direzione. Siamo un po' indietro sul singolo giro, ma in generale la macchina si è dimostrata solida. Ha alcune debolezze, ma dobbiamo continuare su questa strada. La Red Bull è in vantaggio e noi siamo vicini a loro, ma sarà molto dura batterli".

Protagonista in negativo delle prove libere è stato invece Valtteri Bottas, autore nel corso della seconda sessione di un testacoda in pit lane, con gli steward che hanno convocato il finlandese per indagare su quanto accaduto. Il pilota della Mercedes, però, si mostra tranquillo dopo l'episodio: "Abbiamo provato qualcosa di diverso in uscita dai box e mi sono girato. Sono sicuro che gli steward vogliano solo sapere cos'è successo, sarei sorpreso se venissero presi dei provvedimenti. È un errore normale e può capitare".