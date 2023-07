F1 Ungheria, Verstappen: "Spingere per fare sempre meglio". Norris: "Vincerò quando Max si ritirerà"

GP UNGHERIA

Sorrisi ed entusiasmo sul podio dell'Hungaroring dove Red Bull conquista il 12° successo di fila, settima vittoria per l'olandese

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prosegue il dominio di Max Verstappen nella stagione di F1, con l'ennesimo successo dell'olandese nel GP d'Ungheria che lo porta alla settima vittoria di fila dell'anno (nona complessiva in 11 gare corse) e gli spiana la strada verso il terzo titolo iridato. Il pilota Red Bull, che alla bandiera a scacchi ha preceduto largamente Norris e Perez, si è detto soddisfatto del risultato di giornata: "Finalmente abbiamo fatto una partenza ottima, ci abbiamo lavorato e ho trovato il giusto stacco sulla frizione. Ho preso l'interno e sapevo che sarebbe stata mia. Ho frenato tardi, sapevo che potevo fare la mia gara perché la macchina era davvero veloce".

"Nel giro secco è stata una sofferenza, ma oggi abbiamo gestito le gomme e siamo riusciti a vincere. 12 vittorie Red Bull e 7 vittorie consecutive mie? Per il team è incredibile, noi speriamo di proseguire di slancio. Vogliamo spingere per fare sempre meglio" le parole dell'olandese.

NORRIS: "CONTENTO DI UN ALTRO PODIO" - Secondo podio di fila, secondo posto consecutivo dopo quello di Silverstone per la McLaren di Lando Norris: "È stata dura, non semplice perché Checo si avvicinava. Sono contento per la lotta, sono rimasto fregato in curva 1 ma sono contento dell'ennesimo podio per la McLaren. Ora la vittoria? Se Max si ritirasse forse sarebbe possibile, oggi è impossibile. Ma ora come ora siamo felici dei progressi. Se pensiamo a dove eravamo 4-5 gare fa... Oggi lottiamo. Abbiamo fatto tanto duro lavoro, il team è fantastico e c'è tanto lavoro in fabbrica. La McLaren ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi".

PEREZ: "ORA CERCHERÒ SEMPRE IL PODIO" - Terzo posto per l'altra Red Bull di Sergio Perez: "Sono contento, ci siamo avvicinati al secondo posto ma purtroppo abbiamo trovato molti doppiati e la pista era sporca. Ho perso tempo, ho recuperato alla fine ma era tardi. Grande strategia del team, risultato positivo. Questo tipo di prestazioni e giornate fanno bene, d'ora in avanti proverò a salire quanto più spesso sul podio. Piastri? Avevamo gomme simili, eravamo rientrati insieme, ci siamo toccati in curva 1 e 2 ed era al limite. Manovra corretta secondo me".