Hamilton al valico di Rafah: sostegno per gli aiuti umanitari a Gaza

Al valico, Hamilton ha salutato gli operatori umanitari con l'espressione araba "Al-Salamo Alaykom", che significa "la pace sia con voi". Ha stretto la mano e ha scambiato alcune brevi parole con i lavoratori e i funzionari presenti. Hamilton si è espresso più volte in merito alle crisi umanitarie e ai conflitti nella regione, lanciando appelli a favore della pace. Sui social media ha pubblicato spesso contenuti riguardanti i bambini rimasti uccisi nei raid aerei israeliani a Gaza, invocando un cessate il fuoco. Si è inoltre espresso riguardo ad altri conflitti. "Credo che dobbiamo impegnarci per la liberazione del Congo, del Sudan, della Siria e della Palestina. Spero davvero che, prima o poi, si possa raggiungere una condizione di pace diffusa", ha dichiarato Hamilton il mese scorso.