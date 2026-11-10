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FORMULA 1

Hamilton al valico di Rafah: sostegno per gli aiuti umanitari a Gaza

10 Nov 2026 - 17:53
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Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato in visita al valico di Rafah per osservare le modalità con cui l'Egitto riceve gli aiuti umanitari destinati a Gaza e sostiene la popolazione palestinese nella Striscia. Lo riferisce la versione online del principale quotidiano egiziano 'Al-Ahram', secondo cui il pilota inglese della Ferrari è arrivato all'aeroporto internazionale di Arish, dove è stato accolto dal governatore del Sinai del Nord, il generale Khaled Megawer. Hamilton visiterà anche i magazzini della Mezzaluna Rossa Egiziana (ERC) ad Arish, dove i team si occupano della preparazione e del coordinamento dei carichi di soccorso prima del loro invio a Gaza.

Al valico, Hamilton ha salutato gli operatori umanitari con l'espressione araba "Al-Salamo Alaykom", che significa "la pace sia con voi". Ha stretto la mano e ha scambiato alcune brevi parole con i lavoratori e i funzionari presenti. Hamilton si è espresso più volte in merito alle crisi umanitarie e ai conflitti nella regione, lanciando appelli a favore della pace. Sui social media ha pubblicato spesso contenuti riguardanti i bambini rimasti uccisi nei raid aerei israeliani a Gaza, invocando un cessate il fuoco. Si è inoltre espresso riguardo ad altri conflitti. "Credo che dobbiamo impegnarci per la liberazione del Congo, del Sudan, della Siria e della Palestina. Spero davvero che, prima o poi, si possa raggiungere una condizione di pace diffusa", ha dichiarato Hamilton il mese scorso. 

hamilton
valico di rafah

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