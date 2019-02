F1, test Montmelò: lampo Hulkenberg, Leclerc dietro le Mercedes

21/02/2019

Si chiude la prima settimana di test F1 sul circuito barcellonese del Montmelò. I primi giorni danno l'impressione che il gap tra i migliori team e il resto del Circus si sia drasticamente assottigliato. Per il secondo giorno consecutivo, infatti, la triade Mercedes-Ferrari-Red Bull non piazza nessuno sul “podio”.

La Rossa e le Mercedes pensano a “marcarsi” in mattinata e non cercano il tempo nella sessione pomeridiana. A prevalere nella sfida Leclerc-Hamilton è il pilota campione del mondo, che nelle prime tre ore di lavoro sfida il monegasco e dopo una serie di scambi di posizione gli si piazza davanti di un decimo (1:17.977 contro 1:18.046). Il britannico, però, ha una mescola di vantaggio rispetto al pilota del Cavallino, in pista con le C3 rispetto alle più prestazionali C4 di Lewis. Supera entrambi l'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, sempre con le C4, con 1:17.857. Insomma, Leclerc è più lento di due decimi, ma la scuderia di Maranello ha motivo di sorridere al termine della prima settimana di lavoro, perché la Mercedes ha girato con gomme più performanti e anche oggi ha messo in cascina meno giri (115 contro i 138 del Cavallino).

Nel day 4 sorride la Renault, davanti a tutti con Nico Hulkenberg. Il tedesco stampa il miglior tempo con 1:17.393, prestazione ottenuta con le C5, la più performante, e - probabilmente - con poca benzina. Si tratta del miglior tempo registrato in questi quattro giorni di test. Un time attack avvenuto sul finire della giornata, che permette a Hulkenberg di battere il tempo migliore del mattino, quello della Toro Rosso di Alexander Albon, che chiude seconda a +0.244. Anche il rookie thailandese aveva girato con la mescola più morbida. Al terzo posto, sempre su Renault, Daniel Ricciardo con 1:17.785, a +0.392 dal compagno di squadra. Per il resto, da segnalare i 154 giri di Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo (nessuno percorre più chilometri nel day 4). Il pilota di Martina Franca chiude ottavo, dietro alla McLaren di Lando Norris. Poca prestazione, ma tanti giri, per la Red Bull di Pierre Gasly, undicesima a +1.387. Ultime le Williams, con Russell davanti a Kubica.

I test di F1 riprenderanno il 26 febbraio, sempre sul circuito del Montmelò.