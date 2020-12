F1, test Abu Dhabi: Alonso già in forma, Vandoorne in testa. Tanti giri per Mick Schumacher

TEST ABU DHABI

F1 di nuovo in pista ad Abu Dhabi per lo ‘Young Test’ riservato a giovani piloti e collaudatori, con Fernando Alonso wild card d’eccezione. Il due volte campione del mondo è già protagonista al volante della Renault, con il 2° tempo assoluto dietro Stoffel Vandoorne (Mercedes) dopo la prima parte di giornata. In pista anche Mick Schumacher sulla Haas: per lui 14° tempo dopo 53 giri. Al volante della Ferrari ci sono Shwartzman (8°) e Fuoco (10°).

Tanti i temi interessanti della giornata di ‘Young Test’ sul circuito di Yas Marina, a due giorni dall’ultima gara della stagione 2020 di Formula 1. Gli occhi degli appassionati, inevitabilmente, sono puntati su Fernando Alonso, wild card d’eccezione in una giornata inizialmente riservata a giovani piloti e collaudatori: il due volte campione del mondo non tradisce le attese e a conclusione delle prime quattro ore di test ottiene il secondo tempo assoluto, al volante della Renault (che il prossimo anno si chiamerà Alpine), dopo essere stato per molto tempo davanti a tutti. A far meglio dell’1:37.496 ottenuto dallo spagnolo c’è soltanto Stoffel Vandoorne (ex compagno di Alonso alla McLaren, ora collaudatore Mercedes), che arriva alla pausa pranzo con il tempo di 1:37.206.

Al terzo posto c’è un’altra Mercedes, quella di Nyck De Vries (1:38.303) davanti alla Red Bull di Juri Vips (1:38.401) e all’altra Renault in pista, quella di Guan Yu Zhou (1:38.586). Sesto un altro pilota con esperienza F1, lo svizzero Sebastien Buemi sull’altra Red Bull (1:39.077 ma solo 29 giri completati a causa di un incidente), settimo il veterano Robert Kubica su Alfa Romeo (1:39.236). All’ottavo posto la prima delle due Ferrari in pista, quella del pilota dell’Academy Robert Shwartzman: per lui 57 giri e miglior tempo di 1:39.271. Nono Yuki Tsunoda su Alpha Tauri (protagonista di un fuoripista, miglior tempo di 1:39.328), decima l’altra Ferrari di Antonio Fuoco (1:39.508). Più indietro Mick Schumacher, che al volante della Haas resta per molto tempo in pista (53 i giri completati) ma chiude con il 14° tempo complessivo (1:40.106), mettendosi alle spalle soltanto la Williams di Roy Nissany (1:40.400).