F1, t-shirt contro la polizia Usa al Mugello: Hamilton nei guai

AL MUGELLO

La Fia sta valutando la possibilità di mettere sotto inchiesta il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, per la maglietta che ha indossato sul circuito del Mugello, e poi sul podio, con la scritta "Arrestate i poliziotti che hanno ucciso Breonna Taylor". Sulla schiena c'era invece il volto della paramedica di Louisville ferita mortalmente da otto colpi di armi da fuoco durante un'irruzione, per una vicenda di droga, nella casa dove la donna viveva con il fidanzato. I tre agenti coinvolti, uno dei quali ora è stati sospeso, avevano poi riferito di aver sparato per rispondere ai colpi dell'uomo che viveva con la Taylor. Il Mugello è tutto nero, anche per la Ferrari

















































































































































































Vedi anche Formula 1 F1, Hamilton: "Come fare tre gare in un giorno, pazzesche le 90 vittorie" A dire che la Federazione internazionale dell'automobilismo sta pensando d'indagare Hamilton per la maglietta esibita in Toscana è stato un portavoce della Fia. "E' un'ipotesi che stiamo prendendo in seria considerazione", ha ammesso alla Bbc. Ma quello sulla t-shirt di Hamilton può essere ritenuto un messaggio con contenuti politici? "E' proprio ciò che stiamo valutando". La federazione sostiene la campagna anti-razzismo portata avanti da alcuni piloti e in particolare proprio dal campione della Mercedes, ma la maglietta con scritta esibita al Mugello non avrebbe queste caratteristiche. E ora Hamilton rischia sanzioni.