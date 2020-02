F1, svelata la Alfa Romeo Racing C39: la vettura per il 2020

FORMULA 1

Questo dal punto di vista stilistico, per le note tecniche saranno più precise le risposte dei test di Barcellona ma già si nota un importante allargamento delle pance laterali, anche rispetto alle concorrenti, oltre a profili alari inediti. Le due monoposto sono state chiamate Giulia e Stelvio per omaggiare la gamma Alfa Romeo stradale.

Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing, non si sbottona: "L'obiettivo è fare meglio del passato, siamo in crescita e dobbiamo migliorare in ogni area dell'azienda. Questo è un progetto a tempo indeterminato, non c'è un particolare traguardo al momento. Abbiamo già fatto un grande passo rispetto a dove eravamo nel 2018 ma non dobbiamo fermarci".