F1, Stroll dà forfait per un malessere: Hulkenberg sulla sua Racing Point

Nuovi guai in casa Racing Point. Lance Stroll, infatti, non è sceso in pista per le libere 3 del GP dell'Eifel a causa di una non precisata indisposizione. La squadra ha poi comunicato che il canadese ha dovuto rinunciare anche alle qualifiche e per questo ha arruolato Nico Hulkenberg, arrivato al Nurburgring in tempo per la caccia alla pole. Il tedesco, pilota di riserva del team, era già stato chiamato per il doppio round di Silverstone per sostituire Sergio Perez, fermato dal Covid-19.