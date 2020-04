F1, Sticchi Damiani: "Stiamo lavorando per GP Monza a porte chiuse"

Poco a poco la F1 si sta riorganizzando, ma è chiaro che, almeno nei GP Europei, si correrà senza pubblico. Compreso quello d'Italia a Monza. "Nel momento in cui si cerca di ridurre al massimo i costi, le entrate sono quelle e il pubblico non ci sarà. Per Monza siamo pronti alle porte chiuse, stiamo lavorando in questo senso", ha detto il presidente dell'Aci e vicepresidente Fia, Angelo Sticchi Damiani,