F1, Verstappen: "Gara controllata, avevamo un gran passo"

LE PAROLE

Leclerc: "Max e Lewis erano più veloci, dobbiamo capire dove migliorare per la gara di domenica"

© Getty Images Max Verstappen si gode l'ennesima vittoria nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti, nata da una partenza perfetta e da una chiusura su Leclerc alla prima curva: "Era piuttosto al limite, ma fortunatamente c'è molto spazio in Curva 1 - ha spiegato l'olandese della Red Bull -. Dopodiché abbiamo potuto controllare la nostra gara e spingere un po' di più. Il distacco da Lewis? All'inizio era intorno agli 8 o 9 decimi, ma sempre controllabili. Penso che il passo della macchina fosse molto buono oggi".

LECLERC: "MAX E LEWIS PIÙ VELOCI"

Charles Leclerc mastica amaro: "Attaccare Max? C’era la possibilità e lo spazio, ci dovevo provare - le parole del pilota Ferrari -. Lui ovviamente si è difeso al limite e ho perso una posizione anche da Lewis. Loro sono più forti di noi sul passo gara, dobbiamo lavorare per capire cosa possiamo fare meglio domani. Abbiamo parecchi dati da analizzare, due strategie diverse con le due vetture. Questo potrà aiutarci un po’ perché sappiamo come si comporteranno le soft in ottica gara. Speriamo di poter sfruttare questo vantaggio e speriamo di poter vincere domani".

VASSEUR: "SAINZ CON LE SOFT? STRATEGIA GIUSTA"

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha spiegato la decisione di montare gomme diverse sulle due vetture: "Non avevamo mai provato la soft, era l'unica occasione e credo sia stata una buona scelta - le sue parole a Sky -. Non sono soddisfatto della gara, avremmo potuto fare meglio. Però ci siamo preparati bene per la gara lunga, in cui partiremo dalla pole position. Servirà sicuramente un passo migliore, ora dovremo avere un debrief per capire cosa non ha funzionato al meglio sia per Charles sia per Carlos. Abbiamo una miglior velocità di punta di altri, ma un minor carico. Dovremo gestire e sfruttare al meglio il pacchetto che abbiamo. Max aggressivo in partenza? Aggressivo è dir poco, se troppo non lo so. Inoltre Lewis è andato decisamente oltre i limiti quando ha superato Charles. Il primo giro domani sarà fondamentale, lo è sempre ma in questa pista un po' di più".

SAINZ: "HO FATICATO, MA ABBIAMO BUONI DATI"

Anche lo stesso Sainz ha spiegato la scelta della mescola più morbida sulla sua Ferrari: "Il nostro modello suggeriva che non fosse una gomma terribile. Ho faticato con il ritmo, come si è visto, ed era anche peggio in macchina. Comunque abbiamo dei buoni dati. Siamo in una buona posizione per domani con tutti i dati sulle gomme in mano. La mia partenza è andata come previsto: ho guadagnato due posizioni nel primo giro, poi il passo è stato più lento di quanto credessimo. La soft era un rischio che dovevamo correre per imparare qualcosa in vista della gara di domani. Per fare 10-12 giri non era male, ma complessivamente è più lenta della media".

HAMILTON: "AL MOMENTO MAX INCONTRASTABILE"

Sorride Lewis Hamilton, 2° al traguardo: "Bella gara. Ho fatto una bella battaglia con Charles dopo la partenza e poi all’inizio ho cercato di avvicinarmi a Max, il loro passo però al momento è incontrastabile. Sono comunque contento che ci siamo avvicinati un po’. Ancora dobbiamo lavorare molto per replicare il passo che hanno fatto loro per tutta la gara, ma sono contento di tornare sul podio. Max sesto domani? Potrà aiutarci, ma credo che ce lo ritroveremo alle costole piuttosto presto con il passo che ha mostrato oggi. Sono pronto a fare delle belle battaglie anche con Charles e con Lando. Abbiamo tutti un passo piuttosto simile. Se poi riusciremo a tenere Max dietro sarà fantastico, altrimenti pazienza...".