F1 Stati Uniti: Leclerc porta la Ferrari in pole, Verstappen beffato dai track limits

L'olandese batte il monegasco per 5 millesimi, ma il suo tempo viene cancellato e partirà 6°: in prima fila anche Norris con la McLaren

F1, le immagini del venerdì ad Austin































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc scatterà in pole position nel GP degli Stati Uniti, in programma domenica ad Austin, 18esima tappa del Mondiale F1. Il monegasco della Ferrari ha chiuso le qualifiche con uno straordinario 1'34''723, tempo che era stato battuto da quello di Max Verstappen per soli 5 millesimi prima che all'olandese della Red Bull venisse cancellato per aver superato i track limits. Il campione del mondo partirà dunque 6°, mentre in prima fila accanto a Charles ci sarà la McLaren di Norris. La Mercedes di Hamilton (3°) e l'altra Rossa di Sainz (4°) scatteranno in seconda.

Vedi anche Formula 1 Ferrari, Leclerc: "Molto felice, mi sono sentito forte in tutta la qualifica" Una qualifica davvero al cardiopalma quella del COTA, decisa sul filo dei millesimi e, soprattutto, dei centimetri di pista. Decisiva l'uscita larga di Max a Curva 19, mentre stava dando il tutto per tutto per provare a battere il tempo di un Leclerc davvero in grande spolvero. Alla fine ha avuto la meglio il ferrarista, che si è preso la terza pole stagionale dopo quelle a Baku e Spa e che domenica, nella serata italiana, tenterà di tornare su un podio che gli manca proprio dal GP del Belgio.

Vedi anche Formula 1 Red Bull, Verstappen: "Valutato male la curva, ma così in gara sarà più divertente..." Al suo fianco al via ci sarà Norris (2° a + 0''130 in qualifica), mentre alle spalle avrà Hamilton (+ 0''139) e Sainz (+ 0''222), che ha chiuso con un distacco tutto sommato contenuto, ma che non era mai apparso in grado di impensierire il vicino di box. Con Verstappen in terza fila ci sarà l'altra Mercedes di Russell, mentre in quarta scatteranno le Alpine di Gasly e Ocon. Deludente 9° posto per Sergio Perez con l'altra Red Bull, che partirà in quinta fila assieme al vincitore della Sprint del Qatar, Piastri.

GLI ELIMINATI AL Q2

Fuori dalla top 10 hanno chiuso le due Alpha Tauri di Tsunoda (partirà 11°) e del rientrante Ricciardo (15°), insieme alle Alfa Romeo di Zhou e Bottas (12° e 13°) e alla Haas di Magnussen (14°).

GLI ELIMINATI AL Q1

Clamorosamente fuori al Q1 le due Aston Martin di Alonso (che scatterà 17°) e Stroll (19°), insieme alle Williams di Albon (18°) e del padrone di casa Sargeant (20°). Eliminato anche uno sfortunatissimo Hulkenberg, che dopo aver stampato un gran tempo se lo vede cancellare per aver superato i track limits: partirà 16° con la sua Haas.