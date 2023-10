Ferrari, Leclerc: "Molto felice, mi sono sentito forte in tutta la qualifica"

LE PAROLE

Il monegasco si gode la pole ad Austin: "La macchina ha dato buone sensazioni fin da subito". Hamilton e Norris: "Bello"

© Getty Images Charles Leclerc è raggiante dopo la pole conquistata nel GP degli Stati Uniti con la sua Ferrari: "Con il team abbiamo fatto un grande lavoro - le parole del monegasco -. Sappiamo che in questi weekend è più importante che mai avere delle libere pulite e ce l’abbiamo fatta. Siamo partiti con delle buone basi, grazie al lavoro dei ragazzi in fabbrica, e la macchina fin da subito ha dato buone sensazioni. Io mi sono sentito forte per tutte le qualifiche. Solo nell’ultimo giro ho commesso qualche errore qui e là, ma credo che non sia stato semplice per nessuno. Sono molto contento, partiremo in pole per domenica. Curva 1? Qui è sempre complicata, ma partire davanti è sempre meglio che stare dietro. Sono molto felice. Amo questa pista, adoro l’atmosfera che si respira qui, in pista e in questo paese".

HAMILTON: "BEL PASSO IN AVANTI"

Lewis Hamilton ha commentato così il suo 3° posto in qualifica: "Adoro stare negli USA. C’è un meteo bellissimo, il paese è stupendo e questo circuito è fatnastico. È uno dei preferiti per tutti i piloti. Per me è alla pari con Silverstone. Mi piace ed è complicato, ci sono tanti dossi e ogni settore è molto impegnativo. Devo dire grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver migliorato la macchina. Abbiamo fatto un bel passo avanti, avvicinandoci ai nostri avversari questo weekend. So che tutti hanno lavorato tanto. Purtroppo gli altri sono ancora leggermente davanti, ma noi ci riproveremo. Lottare per vincere? Io darò il massimo".

NORRIS: "BELLA GIORNATA, RISULTATO INATTESO"

Felice anche Lando Norris, che scatterà in prima fila accanto a Leclerc: "Sono contento. Oggi è stata una bella giornata, non ci aspettavamo un risultato simile. Non ho commesso tanti errori come settimana scorsa e questo è positivo. Oggi però forse avevamo qualcosa in più per fare la pole. Peccato, ma sono comunque contento. Attacco in Curva 1? C’è sempre confusione, non si può mai sapere. Charles di solito parte bene, sarà difficile sorprenderlo. Però siamo messi bene per domenica, sono contento".