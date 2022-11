Sprint Brasile, Sainz: "Dovevo essere aggressivo". Leclerc: "Il passo c'è"

f1 brasile

Lo spagnolo sorride e conquista il risultato "massimo" per poter scontare tranquillo la penalità in gara

F1, le immagini più belle della gara Sprint











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Obiettivo raggiunto per Carlos Sainz che nella Sprint in Brasile conquista il secondo posto "minimizzando" così la penalità che gli verrà comminata in gara (5 posizioni) per il cambio del motore endotermico. Soddisfazione per lo spagnolo che a Interlagos chiude dietro a Russell e davanti a Hamilton: "Normalmente abbiamo un po’ più di degrado rispetto alle Mercedes. Loro hanno spinto tantissimo, mentre io ho cercato di recuperare posizioni sin dalle prime battute per poi lottare con Max e George. Dovevo essere aggressivo perché domani dovrò scontare la penalità, e il 2° posto credo fosse il massimo".

"Sono contento della mia gara e del passo, solo che le Mercedes sembrano davvero aver recuperato tantissimo di recente e hanno recuperato in gara. Io e Max eravamo al limite ed era difficile superare. Sono andato molto stretto alla curva 1 per superarlo perché con la Red Bull o sei aggressivo in frenata o non li superi in rettilineo, perché sono tanto veloci. Mi dispiace se c’è stato un piccolo contatto tra me e Max, ma queste sono le corse e a volte devi attaccare. Abbiamo un passo questo weekend, ma forse le Mercedes hanno qualcosa in più rispetto a noi, quindi sarà interessante domani vedere cosa succederà con le medie come ha fatto Verstappen oggi. Sicuramente sarà necessario superarli in pista, perché io partirò dal 7° posto e ci sarà bisogno di una bella gara se vogliamo batterli” ha spiegato il pilota Ferrari.

LECLERC: "NON HO RISCHIATO"

Sesto posto finale per Charles Leclerc, che partito dalla decima casella in griglia ha saputo finalizzare sorpassi importanti: "Il passo è stato buono e anche il feeling, ma ad inizio gara abbiamo perso tanto tempo per non prendere rischi. Gli errori li paghi cari, quindi ho atteso e spinto quando possibile. Spero di poter sfruttare il passo domani, il feeling è stato buono e dobbiamo solo sfruttare prima le gomme. Sicuramente dobbiamo migliorarci, ieri n’è stata la prova e spero domani di avere una gara pulita

BINOTTO: "OBIETTIVO AIUTARE LECLERC"

"Qui non abbiamo le difficoltà del Messico, la sprint race è un antipasto di domani. Il degrado gomme sarà importante, ci saranno più pit stop e penso vedremo delle belle battaglie". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, commenta il podio della rossa nella sprint race del Gran Premio del Brasile di F1. "La Mercedes è molto forte e ci prepariamo per il meglio. Noi siamo già concentrati da tempo sullo sviluppo dell'anno prossimo, mentre loro hanno portato sviluppi sia negli Usa che in Messico. L'anno prossimo penso non sarà una battaglia a due per il Mondiale", ha aggiunto. E a proposito della lotta per il secondo posto, Binotto ha detto: "Il secondo posto nei costruttori come nei piloti per Leclerc sarebbe un bel risultato e proveremo a metterlo nelle migliori condizioni per riuscirsi".