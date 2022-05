F1, spaventoso incidente per Schumacher a Montecarlo

Attimi di paura per Mick Schumacher a Monte Carlo. Nel corso del 27° giro del GP di Monaco il tedesco ha perso improvvisamente il controllo della sua Haas, andando a schiantarsi contro le barriere di protezione. La monoposto si è letteralmente spezzata in due, come spesso accade in caso di impatti così violenti, ma il giovane pilota è fortunatamente rimasto illeso. Dopo qualche attimo di apprensione, infatti, è stato lui stesso ad aprirsi in radio con il proprio team e a comunicare "tutto ok". Le immagini, comunque, fanno spavento.