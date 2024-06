F1 Spagna: a Sainz le terze libere a Barcellona davanti a Norris, in quattro in meno di un decimo

gp spagna

Primi quattro della sessione racchiusi in appena 74 millesimi, con lo spagnolo che chiude davanti a tutti in 1:13.013

© Getty Images Le terze e ultime prove libere del GP di Spagna di F1 portano la firma della Ferrari di Carlos Sainz. Sul tracciato del Montmelò di Barcellona, dove andrà in scena il decimo appuntamento della stagione del mondiale, il pilota spagnolo chiude la sessione in 1:13.013 precedendo la McLaren di Lando Norris e l'altra SF-24 di Charles Leclerc rispettivamente di 30 e 37 millesimi. Max Verstappen, alla guida della Red Bull, chiude col quarto tempo e un distacco di appena 74 millesimi dalla Rossa di Sainz

Ultime libere in Catalogna combattute in F1, con la Ferrari di Carlos Sainz che infiamma i tifosi di casa in vista di una sessione di qualifiche che si prospetta emozionante e tesa. Con alle spalle la delusione di Montreal, lo spagnolo e la scuderia di Maranello accolgono con fiducia il risultato delle libere 3 del Montmelò, con la SF-24 di Sainz che chiude in 1:13.013 sfruttando anche un buon passo in simulazione qualifica e gara. E lo fa riuscendo a mettersi davanti, per una manciata di millimetri, trasformando i tempi in distanza, sulla McLaren di Lando Norris e sull'altra Rossa di Charles Leclerc.

Tre piloti in 37 millesimi, quattro addirittura in 74 ampliando il campo a Max Verstappen la cui sessione di libere ha vissuto alti e bassi. Ma prendersi la scena, come detto, la Ferrari dello spagnolo che ora preparerà con entusiasmo le qualifiche a caccia della pole. Di certo non gli renderanno la vita facile Lando Norris e Leclerc, così come lo stesso olandese che sul passo inizialmente ha avuto qualche problema non scendendo quasi mai sotto il 20.3.

In top 10 di sessione si piazzano Russell ed Hamilton, col futuro pilota di Maranello che ha subito una sportellata da Stroll, seguiti da Perez, Albon, Alonso e Piastri. A contenere il ritardo da Sainz sotto il secondo anche Ocon, Gasly e Hulkenberg, mentre da Bottas in poi (14°) tutti vanno oltre l'1.011 fino all'1.7 di Sargeant ultimo classificato nella cronometrica.