F1 Spagna: Leclerc fa l'impresa con una pole magica davanti a Verstappen

F1 SPAGNA

Il monegasco conquista la quarta pole position della stagione davanti a Verstappen

Va a Charles Leclerc la pole position del GP di Spagna, sesta tappa stagionale del mondiale di Formula 1. Il pilota monegasco, che riesce nell'impresa dopo lo sfortunato testacoda in avvio di Q3, si piazza in prima fila davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all'altra Ferrari di Carlos Sainz, conquistando la quarta pole della stagione. Mercedes in seconda fila, dalla quarta posizione, con George Russell. Barcellona, pole magica di Leclerc

















































Un testacoda poteva costargli caro, ma con un'uscita sprint e una F1-75 spinta al limite, Charles Leclerc riesce ancora una volta nell'impresa conquistando la quarta pole position della stagione. Prestazione super del monegasco, che dopo una sbavature nella prima uscita in Q3 con tanto di testacoda sulla chicane finale, dà il massimo per raggiungere il primo posto in griglia che sarà importantissimo in vista della gara di domani. Su una pista complicata per le alte temperature previste, il leader della classifica piloti dovrà essere dunque bravo in partenza dove si dovrà difendere da Max Verstappen, che partirà dalla seconda casella in griglia.

Dietro ai due contendenti al titolo finale ci sarà Carlos Sainz, il padrone di casa che vorrà fare bene a Montmelò. Lo spagnolo, distaccato di quattro decimi dal compagno di box, avrà al suo fianco una scattante Mercedes di George Russell che per poco ha sognato il colpaccio su Leclerc, ma alla fine ha concluso la sessione staccato di sei decimi. Dalla terza fila scatteranno Perez e Hamilton, seguiti di Bottas, Magnussen, Ricciardo e Schumacher.

Incredibile, invece, quanto successo tra Q1 e Q2, dove due big si sono persi per strada. Il primo grande escluso è Fernando Alonso, che non va oltre il 17° tempo, mentre nel Q2 la vittima è Lando Norris, con la partenza forzata dall'11° posto in griglia a causa del tempo cancellato per essere andato sul verde. Deludono, e parecchio, le Aston Martin che nella loro versione B sono bocciate tanto con Vettel, 16°, che con Stroll, che partirà 18°.