F1, Singapore chiede che il suo GP sia a porte aperte

Il Gran Premio di Singapore previsto per il prossimo 20 settembre, non potrà svolgersi a porte chiuse. Lo hanno riferito allo "Straits Times", un quotidiano della città-stato, gli organizzatori, che hanno messo così in dubbio lo svolgimento della corsa, sedicesima tappa del calendario del Mondiale 2020 di Formula 1, varato prima che la pandemia di Covid-19 sconvolgesse l'intera organizzazione dello sport mondiale.