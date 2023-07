F1 Silverstone, Verstappen: "Qualifica pazza, fiducia per domani". Norris: "Felice del risultato"

GP GRAN BRETAGNA

Ennesima pole per l'olandese, McLaren sorprendente con Norris in prima fila e Piastri ad aprire la seconda

F1, sabato di qualifiche a Silverstone





































Max Verstappen non perde il vizio e nel GP di Gran Bretagna a Silverstone conquista l'ennesima pole della carriera precedendo le McLaren di Norris e Piastri. Un risultato, per l'olandese, che poteva essere messo in discussione date le condizioni del tracciato: "È stata una qualifica pazza, ma siamo riusciti a fare i nostri giri nonostante la pista sia stata molto scivolosa. Sorpreso di vedere le McLaren, ma sono contento di essere in pole".

"In Q1 e Q2 c'erano chiazze umide ed ero al limite, ma sapendo di avere una macchina veloce non devi spingere per forza tanto. Oggi è stata una giornata positiva, guardo con fiducia e ottimismo a domani" le parole del due volte iridato.

NORRIS: "MAX ROVINA TUTTO" - Sorprendente secondo tempo per Norris, che con la McLaren partirà dalla prima fila: "Ci sono andato vicino, ero primo nel Q1 e Q2 e molto vicino alla pole. Pazzesco, sono molto felice per il secondo e terzo posto. Max rovina sempre tutto a tutti, è una rottura (ride, ndr). Ma sono felice, non vedo l'ora che sia domani. Questi momenti ti ricompensano del duro lavoro, non poteva esserci di meglio".

PIASTRI: "AGGIORNAMENTI FUNZIONANO" - Risultato da applausi anche per l'altra McLaren di Oscar Piastri, che partirà terzo: "Sono molto contento, che qualifiche! Nel Q1 ero quasi fuori, poi la macchina in Q2 e Q3 è stata un razzo e sono molto contento per la squadra. Risultato eccezionale, speriamo di mantenere la posizione anche domani. Ieri è stata una giornata difficile, eravamo veloci ma faticavamo a portare la macchina nella giusta finestra. Abbiamo avuto qualche spavento, ma poi abbiamo messo insieme un bel giro per un risultato eccezionale. Gli aggiornamenti hanno funzionato, ringrazio il team perché stanno continuando a spingere e stiamo andando nella giusta direzione".