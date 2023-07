F1 Silverstone, Verstappen: "Macchina risponde bene, ottimi risultati in pista"

GP GRAN BRETAGNA

L'olandese non sbaglia un colpo nella prima giornata di libere, ma non si accontenta

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen è stato ancora una volta dominatore assoluto del venerdì di libere, con il primo tempo in entrambe le sessioni del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Un vero e proprio martello con una Red Bull che non lascia scampo a nessuno, con l'olandese non vuole smettere di migliorarsi: "Vedremo come sarà il meteo domani, vogliamo migliorare la macchina nonostante oggi sia stata una buona giornata per noi".

"Buona giornata per noi, all'inizio la pista era scivolosa ma nonostante tutto la macchina si è comportata bene e sono contento. In generale abbiamo ottenuto ottimi risultati in entrambe le sessioni, siamo riusciti a completare il nostro programma e anche i long run sono andati bene" le parole del due volte iridato.

RUSSELL: "PASSI INDIETRO, DEVO CAPIRE" - Deluso invece George Russell, solo dodicesimo nel pomeriggio di libere 2 nel tracciato di casa: "C'è parecchio lavoro da fare, dobbiamo capire perché il passo dopo le PL1 era buono ma nelle PL2 non eravamo da nessuna parte. Quando fa caldo facciamo passi indietro e non so perché, devo esaminare i dati insieme al team per capire".

HAMILTON: "QUALCOSA NON VA" - Dodicesimo nelle PL1 e quindicesimo nelle PL2, Lewis Hamilton è amareggiato: "I long run non sembrano essere troppo malvagi. Almeno c’è questo aspetto positivo. Non è stato particolarmente bello il passo con le soft, ma per gli altri deve essere stato peggio se non sono stati altrettanto veloci. Il clima era molto ventoso, e questa caratteristica rende Silverstone il miglior circuito al mondo: oggi però ha cambiato molto la pista da un minuto all’altro. Per quanto riguarda la vettura, stiamo combattendo sempre contro la stessa cosa. È un’auto difficile da guidare e lo rimane, a prescindere da ciò che facciamo per il set-up. Su un singolo giro non abbiamo percepito alcun miglioramento tra le gomme, il che dimostra come ci sia qualcosa che non vada. Nell’ultima parte dello stint ho avuto la sensazione che il mio passo stesse iniziando a essere un po’ più costante, non so perché. Potrebbe essere dovuto al vento, oppure al bilanciamento. Questo tracciato è tutta una questione di bilanciamento”.