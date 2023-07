F1 Silverstone, Sainz: "Soddisfatto, ma c'è del lavoro da fare". Leclerc: "Sensazioni buone"

GP GRAN BRETAGNA

Lo spagnolo e il monegasco in coro: "Abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare il ritmo"

Carlos Sainz chiude il venerdì di libere del GP di Gran Bretagna a Silverstone col secondo tempo della seconda sessione, crono che lo porta a essere la migliore Ferrari in pista sul tracciato britannico. Una giornata produttiva per lo spagnolo che però non vuole cali di concentrazione: "Dobbiamo continuare a lavorare sulla gestione delle gomme e sul passo gara. Questi dovrebbero essere i nostri principali punti di attenzione per domani, perché oggi abbiamo visto che non siamo male sul giro secco".

“Abbiamo avuto un venerdì difficile qui a Silverstone. Le Prove Libere 1 non sono state facili a causa del vento e delle condizioni della pista, ma abbiamo portato a termine un buon programma e penso che questo ci abbia aiutato a progredire nelle Prove Libere 2" le parole dello spagnolo. Sainz ha poi sottolineato: "Siamo generalmente soddisfatti di oggi, anche se ovviamente abbiamo ancora del lavoro davanti a noi".

LECLERC: "SENSAZIONI BUONE" - Mattina da top five, ma pomeriggio da dimenticare con guai di natura elettrica per la sua SF-23 per Charles Leclerc, che nelle P2 è rimasto ai box a guardare: "Le sensazioni in macchina con poco carburante sono state buone, mentre abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare il nostro ritmo gara. Speriamo di fare dei progressi domani anche se le condizioni meteo potrebbero essere molto diverse da oggi e ci potrebbe essere pioggia. Purtroppo non ho potuto girare nella seconda sessione e questo mi ha impedito di lavorare in vista di domenica. Domani, meteo permettendo, faremo il massimo con il tempo che abbiamo per preparare sia la gara che la qualifica".