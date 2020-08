F1, si aggiungono quattro gran premi: chiusura il 13 dicembre ad Abu Dhabi

La Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso di altri quattro Gran Premi nel calendario del Mondiale: Turchia, due tappe in Bahrain e Abu Dhabi. Ingressi che portano a 17 le tappe del campionato, che si concluderà il 13 dicembre. L'Istanbul Park ospiterà un Gran Premio per la prima volta dal 2011: la gara è prevista per il 15 novembre e verrà seguita da un doppio appuntamento in Bahrain, il Gran Premio del Bahrain (29 novembre) seguito dal Gran Premio di Sakhir (6 dicembre).