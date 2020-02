Ferrari, svelata la SF1000 di Vettel e Leclerc

FORMULA 1

SF1000: si chiama così la Ferrari che Vettel e Leclerc guideranno nel Mondiale Formula 1 2020. La vettura, che è stata presentata al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, è un omaggio all'Italia e al 1000.esimo GP che la scuderia correrà in stagione. La nuova monoposto è sempre opaca, ma la tonalità di rosso è più scura. Binotto: "È estrema". Vettel e Leclerc: "Abbiamo lavorato tanto, non vediamo l'ora di guidarla". Ferrari, ecco la SF1000 ufficio-stampa

Svelata la monoposto che lotterà per il Mondiale 2020: confermato il rosso opaco, scelto un font retrò per i numeri di gara.





LE PAROLE DI LECLERC

"L'approccio alla stagione è un po' diverso perché conosco l'ambiente ed è il secondo anno. Ho fiducia e non vedo l'ora. Mi sono preparato fisicamente tantissimo in montagna, mentalmente provo a dare il mio meglio insieme alla squadra. Abbiamo lavorato insieme per fare una macchina migliore e per imparare dagli errori del passato. Tortellini? Devo perdere qualche kg...".

LE PAROLE DI VETTEL

"La vettura mi piace molto e si vedono alcune differenze: il retrotreno è stato ristretto. Non vedo l'ora di guidarla, ma devo aspettare una settimana. Mi sento un po' anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari che è una grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c'è l'impegno di chi lavora per la Ferrari. Per il resto, bisogna aspettare".

CI SIAMO: ECCO LA NUOVA FERRARI

È rossa opaca i numeri bianchi, più grandi, circondati di rosso lucido stile anni 80. Nella parte centrale una striscia tricolore. "Abbiamo sviluppato al limite ogni dettaglio. Abbiamo lavorato sulla power unit e sul peso. È tutto all'estremo", dice Binotto

LE PAROLE DI BINOTTO

Parola al team principal Binotto: "È un'emozione presentare la nuova Ferrari: questo è un anno particolare. Ci saranno i 70 anni di Formula 1 e i 1000 GP della Ferrari: noi siamo l'unica squadra che ha sempre preso parte al Mondiale. La competizione fa parte del nostro dna. Questa è la nostra 66.esima vettura: è frutto di impegno e sacrificio, tutti nostri valori di #essereferrari, Affronteremo due sfide in parallelo in questa stagione. Ora dobbiamo migliorare l'affidabilità ed è già partito il progetto 2021. Ci stiamo organizzando per questo cambio epocale".

SUL PALCO UN SPETTACCOLO DI DUE BALLERINI

Dopo le parole di Camilleri un'esibizione di due ballerini, sale l'attesa per la nuova vettura.

LE PAROLE DI CAMILLERI: "OBIETTIVO VINCERE"

Parola all'ad della Ferrari Camilleri: "Buonasera a tutti, benvenuti in questo posto fantastico. Vorrei salutare le istituzioni e le autorità della città che ci ospitano in questo bellissimo teatro. Ringrazio anche gli sponsor per il loro sostegno e la stampa presente che ci segue sempre molto da vicino. Voglio salutare la dirigenza Ferrari, circa 350 persone che lavorano nel reparto corso per sviluppare la vettura giorno e notte. Quaranta di loro lavorano con noi da più di 35 anni: sono eroi sconosciuti, ma li vorrei invitare ad alzarsi in piedi per ricevere l'applauso che meritano. Siamo molto concentrati sull'obiettivo finale: la vittoria. Abbiamo il talento per trasformare in realtà questa ambizione. Gestiamo la pressione in maniera positiva perché ci unisce e ispira a fare meglio. Posso garantire che siamo molto esigenti con noi stessi. La prossima stagione sarà un anno interessante e importante perché dovremo anche sviluppare una nuova vettura con il regolamento che cambierà: la squadra sarà molto impegnata. Sono fiducioso nel nostro gruppo di lavoro: c'è lo stesso spirito del nostro fondatore Enzo Ferrari. Il tempo ci è nemico e siamo concentrati per guadagnare ogni centesimo: lavoriamo giorno e notte pensando anche al futuro. Sono molto contento di come Mattia Binotto sta guidando la sqaudra, contiamo molto su Vettel e Leclerc. Hanno un talento incredibile e grande passione per la Ferrari".

PRESENTA MARC GENE' CON SILVIA HOFER

Sul palco il pilota spagnolo e il capo della comunicazione Ferrari a presentare la serata. "Siamo qui a Reggio Emilia dove è nata la bandiera tricolore: è un omaggio alla tradizione italiana", dice Genè.

INIZIA LA PRESENTAZIONE

In perfetto orario è iniziata la presentazione della SF1000 con un concerto dell'orchestra intervallato dal rombo della nuova macchina e il coro. Tantissimi i tifosi all'interno del teatro.

TUTTO PRONTO AL TEATRO ROMOLO VALLI

Pienone ed entusiasmo a Reggio Emilia per la presentazione della nuova Ferrari che si chiamerà SF1000.

Vettel e Leclerc hanno già indossato la nuova tuta che indosseranno la prossima stagione. Il colore è come al solito rosso, ma sorprendono i dettagli grigio scuro e sul petto la scritta #essereferrari.

Poco dopo le 17 Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono arrivati nel centro di Reggio Emilia per incontrare i tifosi e fare autografi e foto. C'è grande entusiasmo.