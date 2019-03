F1, Schumi Jr verso il debutto in Ferrari

25/03/2019

Tredici anni dopo l'ultimo GP di papà Michael con la Ferrari, un altro Schumacher è pronto mettesi al volante della Rossa. Il figlio Mick, inserito in inverno nel programma della Ferrari Driver Academy, guiderà per la prima volta una monoposto di F1 contemporanea: il 20enne pilota tedesco sarà in pista con la Ferrari SF90 il 2 aprile in Bahrain , mentre nella seconda giornata guiderà l'Alfa Romeo C38. Lo rivela il magazine tedesco Autosport.

Manca ancora l'ufficialità, ma l'esordio nei test con la Ferrari sarà il culmine di una settimana intensa per il giovane Schumacher visto che pochi giorni prima farà il suo debutto in Formula 2 proprio in Bahrain. Il figlio del 7 volte campione del mondo non ha mai guidato una vettura contemporanea e ha provato una Benetton del 1994 di suo padre in una esibizione a Spa.