F1, Schumi Jr pronto al debutto: "Mio papà fonte di ispirazione"

Ancora poche ore e Mick Schumacher farà il suo debutto in F1 nelle prime libere del GP dell'Eifel al Nurburgring al volante dell'Alfa Romeo. "Voglio imparare tanto e capire cosa significa e cosa serve per diventare un pilota di F1. Che bello rivedere i video di mio papa, è stato molto utile anche se le auto sono diverse - ha spiegato - . Sono fiero di quello che ha fatto mio papà, per me sarà sempre il migliore. Lo prenderò sempre come fonte di ispirazione". Mick Schumacher alla vigilia dell'esordio in F1

















"Servirà un approccio diverso come guida, ma voglio poi essere pronto per tornare in F2", ha aggiunto.