F1, Sainz soddisfatto del quinto posto: "Grandi passi in avanti". Leclerc: "Non è un giorno negativo"

FERRARI

Lo spagnolo della Ferrari contento dopo le qualifiche del Gp di Francia. Il monegasco: "Siamo in lotta con gli altri team"

Soddisfazione per la Ferrari dopo le qualifiche del GP di Francia, settimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Carlos Sainz accoglie con gioia il quinto posto, con le prime due file occupate da Red Bull e Mercedes: "Sono stati fatti grandi passi in avanti, i team davanti sono imprendibili". Bicchiere mezzo pieno anche per Charles Leclerc nonostante la settima posizione: "Non è un giorno negativo per me, lotteremo con le nostre rivali".

Red Bull e Mercedes si dimostrano ancora una volta imprendibili, con le prime due file occupate dalle scuderie in lotta per i due titoli. Non può che soddisfare, allora, il quinto posto nelle qualifiche del Gp di Francia di Carlos Sainz, che con la Ferrari conquista la terza fila insieme a Pierre Gasly, principale rivale dello spagnolo in vista della gara di Le Castellet. "Abbiamo fatto grandi passi in avanti soprattutto sulle curve veloci, che non è un dettaglio che si migliora in un singolo weekend. Il passo gara ieri era buono". Ciò nonostante, i primi quattro sono troppi lontani secondo Sainz, che si preoccuperà di più di Gasly, protagonista di un ottimo sesto posto: "I team davanti sono imprendibili, ma questo non è un problema. Le Alpha Tauri sanno gestire bene le gomme, anche se non come la Red Bull: sarà difficile tenerle dietro. Chi è davanti a noi in questo momento è lontano, poi se dovesse succedere qualcosa ci proverò, ma la vera lotta è con Gasly, le McLaren e Charles".

Qualche rimpianto in più, invece, proprio per Charles Leclerc, che nonostante la settima posizione in griglia di partenza parla di una giornata tutto sommato positiva, con un grado di soddisfazione che non può però essere lo stesso del compagno di scuderia: "Non è un giorno negativo per me e per la Ferrari: il quinto e il settimo posto non sono male, perché siamo davanti alle McLaren e perché Sainz ha guidato davvero bene, molto meglio di me in queste condizioni. Alla fine del giro della Q3 ero soddisfatto, ero consapevole di aver dato il meglio, ma dopo la giornata di ieri mi aspettavo qualcosa di più. Ho provato a forzare e ho fatto fatica a guidare con il sottosterzo, pagando la voglia di spingere in curva. In gara spero di guadagnare posizioni e finire insieme a Carlos. Dovremo stringere i denti fino alla sosta con le gomme, poi non credo avremo grossi problemi: non c'è motivo di non essere fiduciosi".