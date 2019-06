F1, respinta la proposta Ferrari di tornare alle gomme 2018

28/06/2019

La maggioranza dei team di F1 ha respinto una proposta di tornare ad usare le gomme del 2018 per rendere più equilibrate le gare del Mondiale, fin qui dominato dalla Mercedes. La riunione, che si è tenuta sul circuito di Spielberg, ha visto protagoniste le squadre, la Pirelli, i rappresentanti degli organizzatori delle gare e del Mondiale, oltre a diversi piloti. La proposta di reintrodurre le mescole degli pneumatici dell'anno scorso non ha però ottenuto il sostegno della maggioranza. Le gomme 2018 erano più soggette a degradazione e quindi avevano contribuito a rendere le gare più imprevedibili.

Il progetto è emerso dopo il Gran Premio di Francia dello scorso weekend a Le Castellet, dove la Mercedes ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva con l'ennesima doppietta. La Fia era rappresentata dal capo tecnico Nikolas Tombazis ed è probabile che utilizzi la discussione come base in ottica di futuri cambiamenti. I piloti erano rappresentati, invece, dal presidente della Gpda, Alex Wurz, Romain Grosjean della Haas, Sebastian Vettel e Charles Leclerc della Ferrari e Lewis Hamilton per la Mercedes.



Il ritorno agli pneumatici "pesanti" del 2018 era stato promosso dalla Ferrari, dalla Red Bull e dai loro team partner Alfa Romeo, Haas e Toro Rosso. Le altre squadre guidate dalla Mercedes erano tutte contrarie al cambiamento.