F1, RedBird investe nel team Alpine: iniezione da 200 milioni di euro

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan, insieme all'attore hollywoodiano Ryan Reynolds sbarca nella F1. La struttura creata da Gerry Cardinale entra a far parte di un Investor Group con Otro Capital e Maximum Effort Investments, che ha acquisito una partecipazione del 24% nel team di F1 della Alpine. E' quanto si legge in un comunicato sul sito della F1 in cui la scuderia annuncia di essersi assicurata "un'iniezione di denaro di 200 milioni di euro" per sostenere le proprie ambizioni sportive.