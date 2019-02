F1, Raikkonen stregato dall'Alfa Romeo: "Ho buone sensazioni"

13/02/2019

La nuova monoposto verrà svelata solo il 18 febbraio, ma in casa Alfa Romeo c'è grande adrenalina per il ritorno in Formula 1. Non vedono l'ora di iniziare i piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi impegnati oggi nel media day. Il finlandese è apparso più sorridente e rilassato del solito: "Ho delle buone sensazioni. Non ho dubbi che possiamo fare bene, poi vedremo". Stesso entusiasmo anche per l'italiano: "Siamo tutti carichi, la macchina è bellissima".

"Ho trovato persone che hanno voglia ed entusiasmo, c'è tanto potenziale e presto scopriremo a che punto siamo. C'è tanto da lavorare per far migliorare le cose ma speriamo di iniziare bene", il commento di Raikkonen che si è goduto le vacanze con la famiglia. Per gli obiettivi c'è tempo: "Al momento è inutile parlarne, si vedrà nelle prime prove della stagione e dopo i primi giri in pista. L'importante è dare tutto quello che abbiamo e fare del nostro meglio. Ci sono dei cambiamenti al regolamento e sara' interessante vedere per tutti come andrà".

GIOVINAZZI: "È LA MIA OCCASIONE"

"Siamo tutti carichi, la macchina è bellissima. Ho svolto una preparazione completamente diversa dal passato, ho una motivazione in più da pilota ufficiale. Finalmente è arrivato il grande momento e non vedo l'ora di iniziare", le prime parole di Antonio Giovinazzi. Prima stagione da titolare per l'italiano in F1: "Per ora ho fatto solo due Gran Premi in cui ho imparato tanto, ma adesso avrò la mia vera occasione. Ho il mio team, ho seguito l'evoluzione della macchina per capire cosa migliorare e cosa no".



Dall'altra parte del box ci sarà Kimi Raikkonen: "Il team già lo scorso anno ha avuto una evoluzione altissima, arrivando a lottare dietro i prime tre. Speriamo di ripartire da dove abbiamo finito e di mettercela tutto. Avrò un compagno molto forte come Kimi, spero di imparare tantissimo da lui e che i risultati saranno positivi".



"Sono stati due anni lunghi, quelli da tester, ora è arrivato il sedile ufficiale. Non è facile e darò il massimo per tenermi stretto questo posto così importante. Sono orgoglioso di riportare il tricolore in F1 come pilota", conclude.