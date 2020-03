F1, positivo al Coronavirus un membro del team Pirelli

CORONAVIRUS IN F1

Pirelli ha comunicato che un membro dello staff Formula 1 è risultato positivo al test per il coronavirus dopo la cancellazione del GP d'Australia: "Un membro del team Pirelli F1 è risultato positivo al COVID-19 a Melbourne - si legge in una nota ufficiale dell'azienda italiana - La persona interessata sta ora seguendo tutte le procedure messe in atto dalle autorità sanitarie australiane". Nel frattempo migliora il membro del team McLaren, primo contagiato del Circus che aveva portato la scuderia britannica a ritirarsi dalla gara: "sta recuperando bene e non presenta sintomi", hanno fatto sapere da Woking.

Dopo l'annullamento della corsa australiana diversi soggetti all'interno del paddock erano stati messi in isolamento e testati per il virus, dopo che avevano manifestato sintomi simil-influenzali. Tra questi anche il componente del team Pirelli, poi risultato positivo al tampone: "Le autorità hanno confermato a Pirelli che questa persona non ha avuto alcun contatto con terze parti, quindi non sono richieste misure preventive speciali per altre persone - specifica il comunicato - Pirelli segue da vicino la situazione, in linea con le politiche di sanità pubblica e le linee guida aziendali".