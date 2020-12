F1, Perez non resta a piedi: correrà con la Red Bull nel 2021

ANNUNCIO UFFICIALE

Sergio Perez non resterà a piedi nel 2021. Il 30enne messicano, infatti, è stato ingaggiato dalla Red Bull per correre al fianco di Max Verstappen nella prossima stagione di F1,. Il pilota lascia la Racing Point, con cui ha chiuso al quarto posto nella classifica piloti dopo aver vinto il penultimo GP in Bahrain, e prende il posto di Alex Albon, che "rimane un membro importante del team e assume il ruolo di pilota di riserva e test driver con un focus chiave sugli sviluppi per il 2022, sul lavoro al simulatore e sui test degli pneumatici",

"Alex è un membro prezioso del team e abbiamo pensato a lungo e intensamente a questa decisione - ha commentato il team principal Chris Horner - . Dopo aver valutato tutti i dati e le prestazioni, abbiamo deciso che Sergio è il pilota giusto per collaborare con Max per il 2021 e non vediamo l'ora di accoglierlo".

Felicissimo anche "Checo" Perez. "Sono incredibilmente grato alla Red Bull per avermi dato l'opportunità di correre per la Red Bull Racing nel 2021. La possibilità di correre per una squadra in lotta per il campionato è qualcosa che speravo da quando sono entrato in Formula 1 e sarà un momento di orgoglio andare sulla griglia con i colori della Red Bull insieme a Max. Dedicherò tutta la mia attenzione alla prossima stagione. La squadra ha la mia stessa mentalità vincente e so di essere qui per mostrare cosa so fare e aiutare la squadra a lottare per un altro titolo", ha detto dopo aver lasciato il suo posto a Sebastian Vettel.