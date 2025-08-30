Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
f1 olanda

F1 Olanda, Julio Cruz consegna a Oscar Piastri il premio per la pole position

L'ex attaccante di Bologna, Inter e Lazio (con la polo nerazzurra) consegna il trofeo all'australiano per la prima posizione nelle qualifiche

30 Ago 2025 - 17:07
Julio Cruz e Oscar Piastri © IPA

Julio Cruz e Oscar Piastri © IPA

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp di Olanda, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris sul circuito di Zandvoort. Nella cerimonia del podio, una vecchia conoscenza del calcio italiano ha consegnato il trofeo all'australiano per la prima posizione nelle qualifiche: Julio Cruz, ex attaccante di Bologna, Inter e Lazio, con polo nerazzurra e cappellino Pirelli, che celebra il 500 gran premio in Formula 1.

f1
olanda
julio cruz
piastri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

I più visti di Formula 1

Stroll "rottama" la sua Aston Martin a Zandvoort

Norris infallibile a Zandvoort, Alonso divide le McLaren, le Ferrari in rimonta

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Norris e Piastri sul velluto a Zandvoort, Ferrari nell'anonimato

Stella avverte la McLaren: "La Ferrari lotterà con noi per la vittoria nel finale di stagione"

Norris e Piastri, doppietta McLaren a Budapest. Leclerc quarto e deluso

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:51
Curling, Trentino World Cup: azzurri cedono di misura al Canada
17:49
Leclerc: "Oggi sono stato pessimo". Hamilton: "Proviamo a fare una gara d'attacco"
17:46
Piastri: "Più veloce di Lando quando contava". Norris: "Ci vediamo in gara"
17:37
Verratti a Pescara per seguire la squadra
17:36
Roma tra Sancho e George, ma ci sono due alternative