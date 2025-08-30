F1 Olanda, Julio Cruz consegna a Oscar Piastri il premio per la pole position

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del Gp di Olanda, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris sul circuito di Zandvoort. Nella cerimonia del podio, una vecchia conoscenza del calcio italiano ha consegnato il trofeo all'australiano per la prima posizione nelle qualifiche: Julio Cruz, ex attaccante di Bologna, Inter e Lazio, con polo nerazzurra e cappellino Pirelli, che celebra il 500 gran premio in Formula 1.