F1, nel box Ferrari si festeggiano i 50 anni di Mattia Binotto

Nel giorno in cui, verosimilmente, Lewis Hamilton sarà incoronato campione del mondo per la sesta volta in carriera, nel box Ferrari si è festeggiato il compleanno di Mattia Binotto. Il team principal della Rossa, nato a Losanna il 3 novembre del 1969, ha spento 50 candeline e ha festeggiato nel paddock di Austin insieme ai suoi piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, e a tutto il suo team. Torta, ciambelle e muffin: dessert tipicamente americani per concedersi un momento di leggerezza prima dello spegnimento dei semafori al Circuit of the Americas.