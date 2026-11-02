F1, Montezemolo: "Dispiace Antonelli non guidi Ferrari ma avrebbe avuto più pressioni"

02 Nov 2026 - 15:14
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"Mi dispiace" non aver visto Kimi Antonelli al volante della Ferrari "però credo che avrebbe avuto delle pressioni superiori, da bolognese e da italiano, e questo non avrebbe fatto il suo bene. Speriamo che continui così e tra qualche anno, spero pochi, possa finalmente andare a sedersi su una Ferrari un pilota italiano. Sarebbe una grande cosa". Così Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, ai microfoni di 'La politica nel Pallone' su Gr Parlamento, all'indomani del trionfo di Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1.

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