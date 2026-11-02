Napoli in emergenza: è un ucraino la possibile carta a sorpresa di Allegri

Con il Napoli in emergenza sulle fasce, il Napoli potrebbe pescare dalla primavera per aumentare le rotazioni in prima squadra. Il riferimento va soprattutto a Mykyta Melnyk, terzino classe 2008 che Allegri ha già convocato in occasione della sfida persa domenica in casa della Juventus. Classe 2008, l'ucraino è cresciuto nel vivaio dello Shakhtar Donetsk e, prima di approdare al Napoli che gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista, ha maturato esperienza in Italia con l'Imolese. A Oporto, in Champions, Melnyk potrebbe fare anche il suo esordio tra i grandi.