F1, maxi prolungamento per il GP di Miami: in calendario fino al 2041

Stefano Domenicali ha commentato così l'annuncio del prolungamento: "In soli tre anni, il Gran Premio di Miami si è affermato come uno degli eventi più importanti e spettacolari del nostro calendario, uno straordinario esempio di qualità e visione che rappresenta appieno lo spirito e l'ambizione della Formula 1 negli Stati Uniti - le parole del presidente e Ceo del Circus -. L'estensione di questo accordo fino al 2041 rappresenta un traguardo strategico di enorme importanza, che rafforza la nostra presenza in America e consolida il legame sempre più profondo con la nostra fan base, in costante crescita e appassionata come mai prima d'ora. Miami non è solo una città straordinaria, ma anche un vero e proprio centro sportivo globale, energico, dinamico e culturalmente vivace. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la lungimiranza e l'instancabile impegno di Stephen Ross e Tom Garfinkel (Manging Partner del GP, ndr), ai quali va la mia sincera gratitudine per la leadership, il supporto e la dedizione con cui hanno contribuito a trasformare il Gran Premio di Miami in un evento di livello mondiale."