F1 Messico, Vettel: "Bel passo, decisiva la scelta delle gomme"

Sebastian Vettel tiene i piedi per terra dopo aver chiuso al comando il venerdì di libere in Messico e pensa soprattutto alla gara, dove sarà decisiva la scelta delle mescole di partenza: "In mattinata ho fatto qualche errore e ho tagliato un po' il prato - ha scherzato il tedesco della Ferrari, in riferimento alle uscite di pista della FP1 - Nel pomeriggio però è andata meglio. Mi sono concentrato sulle gomme medie, che durano e mi sembrano anche competitive. Ho visto che Charles aveva problemi con le soft, così come altri piloti. Dobbiamo valutare bene quali mescole scegliere per il passaggio al Q3".