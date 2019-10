F1 Messico, Hamilton: "Distacco pesante dalle Ferrari"

Lewis Hamilton è a un passo dal vincere il suo sesto titolo iridato, ma il weekend che potrebbe incoronarlo campione non è iniziato nel migliore dei modi per la sua Mercedes: "Non è stata una grande giornata, ma per noi è abbastanza normale su questa pista - ha ammesso il britannico - Comunque abbiamo imparato molto e non abbiamo avuto nessun problema particolare, quindi è solo una questione di capire bene come far funzionare queste gomme. Non siamo lontanissimi dalla Red Bull, ma la differenza di velocità sui rettilinei con le Ferrari è davvero pesante".

Della stessa opinione Valtteri Bottas, l'unico ancora in grado di contendergli la vittoria finale: "Il gap con le Ferrari è più grande di quello che ci aspettassimo. Sappiamo di avere un deficit importante sui rettilinei, quindi anche centrare la prima fila potrebbe essere difficile. Comunque abbiamo visto più volte che quello che conta davvero è la gara di domenica e di solito lì andiamo forte, quindi speriamo che sia così anche questo weekend".

Non crede a una Red Bull competitiva in qualifica Max Verstappen, nonostante il bel 2° tempo con cui ha chiuso il venerdì: "Non penso che possiamo lottare con le Ferrari, sono semplicemente troppo veloci - ha detto l'olandese - Nel confronto con gli altri siamo piuttosto vicini, ma non riusciamo a guadagnare a sufficienza in curva. Per quanto ci riguarda dobbiamo concentrarci sulla gara. Se riusciamo a gestire al meglio le gomme possiamo fare una buona gara. Il passo? All'inizio è stato buono, ma un po' tutti abbiamo lo stesso problema di graining".

Non si scompone troppo Alex Albon, nonostante l'incidente che ha disintegrato la sua RB15 in una fase delicata della sua stagione, con i vertici Red Bull che ancora devono decidere chi sarà il pilota che affiancherà Verstappen nel 2020: "È successo tutto molto in fretta, non me lo aspettavo - ha ammesso il thailandese - Ho usato un pochino più di tracciato nell'ingresso in curva e l'ho persa velocemente. È stato un errore stupido. Ora dovremo cambiare un pochino il nostro approccio alle Libere 3 per poterci preparare al meglio alle qualifiche. Dobbiamo solo ritrovare il ritmo".