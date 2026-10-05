Mercedes sfotte Ferrari sui social ma cancella il post dopo il ritiro di Russell

La risposta della community non si è fatta attendere: gli utenti della piattaforma hanno rapidamente smentito il post aggiungendo la nota di contesto dei lettori per segnalare la "fake news", evidenziando come lo stallo avesse colpito anche altri costruttori come Red Bull e McLaren e non solo i propulsori di Maranello (e infatti poi è arrivata la precisazione della FIA: il bug non era colpa dei team).