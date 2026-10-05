Mercedes sfotte Ferrari sui social ma cancella il post dopo il ritiro di Russell

La Mercedes sfotte la Ferrari per il bug software in Malesia, gli utenti di X la smentiscono e il ritiro di Russell la costringe a cancellare il post

05 Ott 2026 - 08:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

La folle domenica del Gp del Bahrain di Formula 1 disputato eccezionalmente in Malesia ha avuto anche un episodio social quando l'account ufficiale della Mercedes ha provato a punzecchiare la Ferrari, finendo per rimangiarsi lo sfottò nel peggiore dei modi.

Durante il primo giro di formazione sotto la pioggia di Sepang, un bug del software dovuto ha mandato in tilt le power unit di diverse vetture, tra cui la Ferrari di Lewis Hamilton costretto a un temporaneo "reset" a bordo pista; Mercedes ne ha subito approfittato per postare su X un messaggio sarcastico ("La procedura di partenza è sospesa perché diverse macchine motorizzate Ferrari si sono fermate a bordo pista") corredato da un'emoticon ironica.

La risposta della community non si è fatta attendere: gli utenti della piattaforma hanno rapidamente smentito il post aggiungendo la nota di contesto dei lettori per segnalare la "fake news", evidenziando come lo stallo avesse colpito anche altri costruttori come Red Bull e McLaren e non solo i propulsori di Maranello (e infatti poi è arrivata la precisazione della FIA: il bug non era colpa dei team).

A completare il contropiede è arrivato poi il verdetto della pista: con la rottura della power unit e il ritiro di George Russell, la Mercedes è stata costretta a cancellare il post.

Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino

1 di 26
© X
© X
© X

© X

© X

Ultimi video

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:13
Hamilton show al Bernabeu!

Hamilton show al Bernabeu!

00:16
Hamilton e Leclerc al Bernabeu

Hamilton e Leclerc al Bernabeu

00:10
Leclerc, che smash!

Leclerc, che smash!

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

I più visti di Formula 1

Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino

Quanto manca a Kimi Antonelli per vincere il Mondiale: tutti gli scenari

Verstappen vince il GP-caos di Sepang davanti ad Antonelli e Hamilton

Pole di Verstappen a Sepang, la Ferrari in prima fila con Hamilton

DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

Verstappen, Hamilton e Alonso: l'esperienza fa la differenza. Antonelli, una domenica da vorrei ma non posso

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:29
Hockey su pista: WSG Asuncion, gare spostate altro impianto per instabilità pista
09:24
Ramos alla CR7, Hojlund leader e si rivedono Koop e Zhegrova: gli "italiani" volano in nazionale
Luciano Buonfiglio
09:24
Il futuro della Figc (e di Euro 2032?) in mano al Coni, domani il voto: orari, votanti e scenari
09:18
Il passato e il futuro di Audi in centro a Milano
MCTominay a passeggio per Capri
09:10
MCTominay a passeggio per Capri