Mercedes sfotte Ferrari sui social ma cancella il post dopo il ritiro di Russell

Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino
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La folle domenica del Gp del Bahrain di Formula 1 disputato eccezionalmente in Malesia ha avuto anche un episodio social quando l'account ufficiale della Mercedes ha provato a punzecchiare la Ferrari, finendo per rimangiarsi lo sfottò nel peggiore dei modi.
Durante il primo giro di formazione sotto la pioggia di Sepang, un bug del software dovuto ha mandato in tilt le power unit di diverse vetture, tra cui la Ferrari di Lewis Hamilton costretto a un temporaneo "reset" a bordo pista; Mercedes ne ha subito approfittato per postare su X un messaggio sarcastico ("La procedura di partenza è sospesa perché diverse macchine motorizzate Ferrari si sono fermate a bordo pista") corredato da un'emoticon ironica.
La risposta della community non si è fatta attendere: gli utenti della piattaforma hanno rapidamente smentito il post aggiungendo la nota di contesto dei lettori per segnalare la "fake news", evidenziando come lo stallo avesse colpito anche altri costruttori come Red Bull e McLaren e non solo i propulsori di Maranello (e infatti poi è arrivata la precisazione della FIA: il bug non era colpa dei team).
A completare il contropiede è arrivato poi il verdetto della pista: con la rottura della power unit e il ritiro di George Russell, la Mercedes è stata costretta a cancellare il post.
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