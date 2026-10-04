F1 Bahrain, problemi per Hamilton nel giro di formazione. Poi la ripartenza

La gara di Lewis Hamilton al Gp di Bahrain, che si corre a Sepang, ha rischiato di non iniziare. Nel giro di formazione il pilota della Ferrari ha accusato un problema all'acceleratore, procedendo lento sul circuito sino a fermarsi proprio al rettilineo finale. "C'è un problema software che stiamo tentando di risolvere" si sono detti l'inglese e il muretto ed effettivamente dopo la procedura di riavvio effettuata tramite il volante, Hamilton è ripartito.