F1 Bahrain, problemi per Hamilton nel giro di formazione. Poi la ripartenza

04 Ott 2026 - 09:49
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La gara di Lewis Hamilton al Gp di Bahrain, che si corre a Sepang, ha rischiato di non iniziare. Nel giro di formazione il pilota della Ferrari ha accusato un problema all'acceleratore, procedendo lento sul circuito sino a fermarsi proprio al rettilineo finale. "C'è un problema software che stiamo tentando di risolvere" si sono detti l'inglese e il muretto ed effettivamente dopo la procedura di riavvio effettuata tramite il volante, Hamilton è ripartito.

Probabilmente la tanta acqua caduta in Malesia ha causato un problema elettronico, poi risolto senza passare dal box: è la prima volta che le monoposto 2027, anno in cui c'è stata una rivoluzione tecnica sulle power unit, affrontano il maltempo in stagione.

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