F1, Massa: "La situazione di Schumi non è facile, prego che possa migliorare”

L'EX COMPAGNO

“So come sta Michael, ho informazioni dirette sul suo stato. Il mio rapporto con lui è sempre stato molto stretto, con sua moglie Corinna meno, dato che veniva di rado alle gare. Sappiamo che la sua situazione non è facile. Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare”. In un'intervista a Fox Sports, Felipe Massa ha parlato delle condizioni di salute di Michael Schumacher, dopo il terribile incidente sugli sci a Meribel del 29 dicembre 2013

DA quel maledetto giorno, la famiglia dell'ex pilota tedesco ha eretto un muro per proteggere la privacy dell’ex ferrarista per cui ogni notizia fa sempre un certo effetto, soprattutto se arrivano da persone legate a lui da un forte legame. Come il caso di Massa, che ha condiviso con il sette volte campione di F1 il box Ferrari nel 2006, l'ultima di Schumi con la Rossa. “Sta attraversando una fase complicata, ma dobbiamo rispettarla, come ho fatto io con la sua famiglia. A loro non piace divulgare alcuna informazione, per cui perchè dovrei farlo io”?.

L'attuale pilota di Formula E pensa a Mick Schumacher, il figlio che ha seguito le orme del padre e sta provando a sfondare nel mondo della velocità su quattro ruote. “Anche io sono padre e so bene cosa voglia dire un legame simile. Sogno e prego ogni giorno che Michael possa migliorare e che possa finalmente fare il suo ritorno in un circuito, specialmente ora che suo figlio corre. Potere incoraggiarlo, seguirlo, applaudirlo. Sarebbe magnifico. Le mie preghiere vanno proprio in questa direzione”.

