F1, Marko: "Vettel non ha più futuro in Ferrari"

Il momento è delicato e anche se il suo futuro alla Ferrari non è a rischio (il contratto scade al termine del 2020), i rapporti tra Sebastian Vettel e il Cavallino sono sicuramente meno idilliaci di un tempo. "Colpa" dell'arrivo del ragazzino terribile Charles Leclerc, che ha messo in un angolo il tedesco e le sue ambizioni. Il "fattaccio" di Sochi è stato l'ultimo episodio di un rapporto andato a farsi sempre più teso con il passare delle gare. Normale che ci sia competizione tra due compagni di squadra, ma di solito a Maranello hanno sempre optato per avere una prima guida e uno scudiero.

E con l'esplosione del monegasco, c'è il rischio che il secondo ruolo tocchi a un quattro volte campione del mondo... Per questo anche una sua vecchia conoscenza, l'attuale consulente della Red Bull, Helmut Marko, è convinto che Vettel abbia i giorni contati con addosso la tuta rossa. “A Sochi la Ferrari è riuscita a non vincere nonostante avesse la macchina più veloce. E pur sapendo che Sebastian era il pilota più veloce, lo hanno sacrificato senza remore. Vettel non ha più futuro in Ferrari“, la sua sentenza. Solo strategia della tensione?

