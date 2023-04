Non solo F1, Charles Leclerc è un talento anche al pianoforte

Charles Leclerc è un predestinato della Formula 1. Un talento. Ma la velocità in pista non è l'unica sua dote. Il pilota della Ferrari ha infatti anche una grande passione per il pianoforte e per la composizione musicale. Un hobby che ha deciso di portare a un livello successivo con "AUS23 (1:1)", melodia che il monegasco ha realizzato e suonato personalmente prima di pubblicarla su Spotify e Youtube riscontrando un certo successo. Leclerc va forte anche al piano, non solo con un volante tra le mani.