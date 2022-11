F1, Leclerc saluta Binotto: "Mai venuti meno stima e rispetto, grazie di tutto"

Charles Leclerc saluta Mattia Binotto, che ha annunciato le sue dimissioni da Team Principal Ferrari: "Grazie di tutto, Mattia. Abbiamo trascorso insieme quattro anni molto intensi, di grandi soddisfazioni e anche, inevitabilmente, di momenti che ci hanno messo alla prova - ha scritto il pilota della Rossa in un post su Instagram - La mia stima e il mio rispetto nei tuoi confronti non sono mai venuti meno, e abbiamo sempre lavorato con tutta le dedizione per raggiungere gli stessi obiettivi. In bocca al lupo per tutto".