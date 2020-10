F1, Leclerc: "Portimao pista interessante e divertente"

F1 - GP PORTOGALLO

Charles Leclerc ha parlato dell'inedito circuito per la Formula 1 di Portimao, che domenica ospiterà il GP del Portogallo. "Ho gareggiato solo una volta a Portimao, nel 2015 in Formula 3. Ricordo una pista molto divertente con tanti saliscendi - ha detto il pilota della Ferrari - Il circuito è moderno e interessante e il clima non dovrebbe essere rigido come nell'ultima gara in Germania. Con temperature più elevate sarà interessante verificare il comportamento della nostra vettura sulle diverse tipologie di curva". Getty Images

VETTEL: "PORTIMAO PISTA STIMOLANTE"

"Non ho mai gareggiato a Portimao per cui non ho nessun tipo di riferimento derivante dall'esperienza diretta, ma trovo sempre stimolante venire a correre su tracciati nuovi". Lo ha detto Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, in vista del Gran Premio di F1 in programma domenica in Portogallo. "Ho studiato la pista e ho notato che ci sono molti cambi di pendenza e diverse curve cieche non facili da interpretare. Sara' importante sfruttare al massimo le prove libere per entrare in sintonia con il circuito il prima possibile".

Vedi anche Formula 1 Da Estoril a Portimao: torna dopo quasi un quarto di secolo il GP del Portogallo