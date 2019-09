F1, Leclerc: "Mi sono visto contro il muro, poi un giro incredibile"

FERRARI

Charles Leclerc si prepara a dare l'assalto alla terza vittoria di fila. "Sono felice, è stato un ottimo giro. Pensavo di aver perso la macchina, ma l'ho ripresa e concludere con la pole è stato qualcosa di incredibile. Il team ha fatto un lavoro fantastico. Abbiamo portato dei pezzi nuovi che hanno lavorato nel modo giusto ed è stato bello vedere questo in pista", le parole del monegasco.

"Venerdì non era la mia giornata, ma si è lavorato sodo e il lavoro ha pagato. Nel primo tentativo ho compromesso il giro, nel secondo ho commesso qualche errore, ho perso il controllo della vettura e mi sono visto contro il muro almeno un paio di volte.. Sono sorpreso dal passo della mia macchina. Non ci aspettavamo di dare così tanto filo da torcere alla Mercedes. Se sono in pole lo devo al team", ha aggiunto.

Sebastian Vettel, dal canto suo, ha ingoiato un altro boccone amaro dopo aver dato segni di grande ripresa. "Nell'ultimo tentativo dovevo uscire meglio, La macchina mi ha dato buone sensazioni, la pista alla fine era migliorata, ma non sono riuscita a sfruttarla al massimo. Domani sarà molto diverso rispetto ad oggi. Vedremo come si comporterà la macchina sul passo gara, sarà divertente. Ci aspetta un bello spettacolo", ha provato a consolarsi il tedesco.

Si gode il talento monegasco Mattia Binotto, che dopo la pausa estiva sta vivendo dei fine settimana da sogno. "Charles sta guadagnando fiducia, con se stesso e con la squadra. Anche Vettel ha fatto una bellissima qualifica, avrebbe meritato la prima fila e deve essere soddisfatto. Bisogna anche ringraziare i tecnici che hanno lavorato duramente per far sì che su una pista non particolarmente adatta alla Ferrari potessimo avere già a diposizione il nuovo pacchetto aerodinamico, che ha funzionato bene ed ha dato i suoi frutti", ha spiegato il team principal.