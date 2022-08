F1, Leclerc guadagna una posizione in griglia grazie a Tsunoda

GP DEL BELGIO

Il giapponese dell'AlphaTauri deve cambiare il motore e sarà costretto a partire dalla pit lane: il ferrarista scatterà 15°, sempre un posto dietro a Verstappen

Spa, Sainz eredita la pole



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc e Max Verstappen guadagnano una posizione, dal fondo della griglia di partenza del GP del Belgio di Formula 1. Dal circuito di Spa è arrivata infatti la notizia che anche l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, 13° dopo le qualifiche, ha dovuto cambiare la power unit per la gara, e dunque partirà dalla pit lane. Il ferrarista e il rivale della Red Bull si presenteranno sulla linea di partenza rispettivamente in 15.a e 14.a posizione, dopo aver deciso già da venerdì il cambio motore. Adesso però, si ritrovano su due file diverse: la settima e l'ottava.

Vedi anche Formula 1 F1 Belgio: Verstappen cede la pole a Sainz, Leclerc partirà 16° Un piccolo passo avanti per una corsa che parte tutta in salita per i due principali pretendenti al titolo 2022. Davanti a tutti, però, scatteranno l'altra Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez, che, sulla carta, dovrebbero giocarsi la vittoria tra le Ardenne. Ma adesso i due compagni di suqadra sono un po' più vicini e non dovranno essere snobbati.